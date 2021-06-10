З початку року до Львівської податкової надійшло майже 90 тисяч звернень щодо надання адміністративних послуг Суспільство | 10-06-2021, 12:17 0 125

Впродовж січня-травня 2021 року до ГУ ДПС у Львівській області надійшло майже 90 тисяч звернень щодо надання адміністративних послуг (в порівнянні з відповідним періодом 2020 року, кількість звернень зменшилась на 7,5 тисяч або на 8,4%). При цьому майже третину (30%) адміністративних послуг надано в електронній формі (у січні-травні 2020 року – 10%).



Найбільш запитуваними адмінпослугами є видача картки платника податків – 30 тисяч або 34%, реєстрація платника єдиного податку – 14 тисяч або 16%, надання витягу з реєстру платників єдиного податку –12 тисяч або 13% у загальній кількості, видача довідки про відсутність заборгованості –6 тисяч або 6%.



