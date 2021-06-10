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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Право на податкову знижку можна застосувати до 31 грудня 2021 року
|Суспільство | 10-06-2021, 12:18
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до законодавства, податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були втрати на:
- навчання;
- отримання доступного житла за державними програмами;
- оплату допоміжних репродуктивних технологій;
- відсотки за іпотечним кредитом;
- внески на благодійність;
- страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя;
- пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.
Щоб скористатися податковою знижкою необхідно задекларувати до 31 грудня 2021 року вищевказані витрати.
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