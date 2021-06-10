Право на податкову знижку можна застосувати до 31 грудня 2021 року Суспільство | 10-06-2021, 12:18 0 105



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до законодавства, податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були втрати на:



- навчання;



- отримання доступного житла за державними програмами;



- оплату допоміжних репродуктивних технологій;



- відсотки за іпотечним кредитом;



- внески на благодійність;



- страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя;



- пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.



Щоб скористатися податковою знижкою необхідно задекларувати до 31 грудня 2021 року вищевказані витрати.