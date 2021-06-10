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Право на податкову знижку можна застосувати до 31 грудня 2021 року

Суспільство | 10-06-2021, 12:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до законодавства, податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були втрати на:

- навчання;

- отримання доступного житла за державними програмами;

- оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- відсотки за іпотечним кредитом;

- внески на благодійність;

- страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя;

- пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.

Щоб скористатися податковою знижкою необхідно задекларувати до 31 грудня 2021 року вищевказані витрати.
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