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Очільник Парламенту Дмитро Разумков відвідав завод «Електронмаш»
|Суспільство | 10-06-2021, 14:36
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні, 10 червня, у межах робочої поїздки до Львівської області разом із головою Львівської обласної ради Іриною Гримак, народними депутатами відвідав ПрАТ Концерн «Електрон».
Дмитро Разумков ознайомився з виробничими потужностями підприємства, його історією та поспілкувався з колективом «Електрону».
«Сьогодні ми бачимо розвиток Концерну «Електрон», який експортує свою продукцію у 30 країн світу. Це серйозна заявка на успіх. Підприємство – знакове і для Львова, і для області, і для держави.
За останні роки світові проблеми, зокрема пандемія коронавірусу, негативно вплинули на економіку нашої держави. Ще 10 років тому складова промисловості в структурі ВВП наближалася до 30%, зараз – вона ледве сягає 20%. А Україна, як відомо, завжди славилася своєю промисловою економічною потужністю.
Сподіваюся, що спільними зусиллями ми рухатимемося далі, робитимемо правильну справу, щоб українська промисловість відроджувалася. Верховна Рада України точно докладатиме до цього максимум зусиль.
Наприклад, у квітні цього року Верховна Рада зробила перший крок для повноцінної реалізації механізму індустріальних парків. Це може стати серйозним поштовхом до залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій для досягнення нових успіхів.
Переконаний, лише спільними зусиллями ми зможемо зробити так, щоб в Україні відроджувалася промисловість, створювалися нові робочі місця, сплачувалися податки», - наголосив Дмитро Разумков.
Крім того, Голова Верховної Ради взяв участь у круглому столі «Промисловість як драйвер зростання економіки та створення робочих місць».
Довідково:
Завод «ЕЛЕКТРОНМАШ» входить до ПрАТ «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН».
До складу Концерну входить 12 підприємств різних напрямів. Виробничі потужності при серійному виробництві дозволяють виготовляти понад 50 трамваїв та 300 тролейбусів, автобусів, електробусів на рік.
І ще 90 тис. кв. м нових виробничих площ готові для розширення виробництва. Це дозволить збільшити випуск одиниць транспорту.
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