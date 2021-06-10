ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ НАМАГАЛАСЬ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН З ДВОМА ДІТЬМИ БЕЗ ЗГОДИ БАТЬКА Суспільство | 10-06-2021, 14:39 0 74





Двох малолітніх дітей намагалась незаконно вивезти за кордон 30-річна громадянка України.



Учора, українка з двома дітьми 2018 р.н. та 2019 р.н., прибула у пункт пропуску «Дякове» з метою виїзду до Румунії. Ані нотаріально завіреної згоди батька про дозвіл на виїзд дітей за кордон, ані рішення суду про одноразовий тимчасовий дозвіл на виїзд малолітніх дітей за межі України без згоди та супроводу батька, у жінки не було. Сама ж мама пояснила прикордонникам, що не змогла дійти згоди з батьком дітей про вивезення їх за кордон, а про те, що такі питання можна вирішити у суді – не знала.



Після складання необхідних документів, громадянці України разом з дітьми відмовили у пропуску через кордон.



Від початку 2021 року на ділянці Мукачівського прикордонного зафіксовано 30 спроб вивезення неповнолітніх дітей за кордон без нотаріально завіреної згоди батьків.



Загалом у поточному році, в пунктах пропуску на західних кордонах нашої країни відмовлено у пропуску 185 дітям, рідні яких, завчасно не подбали про належне оформлення документів для виїзду за кордон.



Варто зауважити, що ще у серпні 2018 року правила виїзду дитини віком до 16 років за кордон без згоди другого з батьків було змінено. Згідно з правилами той з батьків, з ким проживає дитина і який не перешкоджає другому з батьків бачитися з дитиною, зможе виїхати з нею за кордон на термін до місяця без нотаріальної згоди іншого, якщо має рішення суду або органу опіки і піклування, яким підтверджено, що дитина проживає з ним. Таке рішення треба буде показати прикордонникам при виїзді.



Окрім того, один з батьків, хто вивозить дитину, обов'язково має повідомити про виїзд рекомендованим листом другого з батьків, у разі наявності інформації про місце проживання другого з батьків, якщо той не ухиляється від сплати аліментів та належно виконує батьківські обов'язки.



Згідно з законом на термін більше одного місяця можна виїхати за кордон без згоди другого з батьків, якщо останній має заборгованість зі сплати аліментів, розмір якої перевищує у сумі сплати аліментів за 4 місяці та 3 місяці, якщо дитина є тяжкохворою або з інвалідністю (у цьому випадку ще потрібно мати довідку, що підтверджує хворобу чи інвалідність), та необхідно пред'явити довідку, видану органом ДВС чи приватним виконавцем, про наявність заборгованості зі сплати аліментів.



У всіх інших випадках нотаріально посвідчена згода необхідна. При цьому, якщо батько дитини іноземець або не має громадянства і відсутній у пункті пропуску, його нотаріальна згода не потрібна. Довідку про заборгованість можна отримати, попередньо звернувшись до державної виконавчої служби Мін'юсту або до приватного виконавця.



Якщо немає нотаріально посвідченої згоди батька, а при розлученні питання щодо визначення місця проживання дитини не вирішувалося, необхідно звернутися до органів опіки та піклування або до суду для отримання рішення про визначення місця проживання дитини.



У разі, коли один з батьків відмовляється давати згоду на виїзд дитини за кордон строком більше місяця, але при цьому справно сплачує аліменти, один з батьків може отримати одноразовий тимчасовий дозвіл на виїзд малолітньої дитини за межі України без згоди та супроводу батька. Для цього потрібно звернутися до суду (такі справи розглядають не довше 2 місяців).



Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, також має можливість вивезти дитину за кордон, якщо не має заборгованостей з аліментів та отримав нотаріально посвідчену згоду того з батьків, з ким проживає дитина (для цього необхідне письмове звернутися до того з батьків, з ким проживає дитина). Якщо ж протягом 10 днів останній не надасть нотаріально посвідченої згоди, то для вирішення питання необхідно звернутися до суду, де це питання вирішуватимуть за скороченою процедурою.



Нагадуємо про необхідність завчасно готуватись до закордонних поїздок: перевіряти наявність усіх необхідних для перетину кордону документів їх справність, термін дії тощо.







Корисні посилання щодо перетину кордону з дітьми:







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Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



