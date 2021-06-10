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На Львівщині викрили черговий цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю
|Суспільство | 10-06-2021, 14:42
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито протиправну діяльність з незаконного виробництва та реалізації алкогольних напоїв (ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України).
Встановлено, що жителі Львівщини організували роботу підпільного цеху у приміщеннях в одному із населених пунктів Жовківського району, де незаконного виготовляли фальсифікат горілки українських марок із підробленими марками акцизного податку.
Готовий товар згодом реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні.
Під час проведення обшуків вилучено близько 1 т спирту, 11 бекінбоксів по 10 літрів кожний, без жодних маркувань, понад 3000 підроблених марок акцизного податку, близько 500 пляшок фальсифікованих горілчаних виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, пусту тару, корки, етикетки тощо
Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.
Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, оперативний супровід – управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області.
Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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