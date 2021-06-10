На Львівщині викрили черговий цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю Суспільство | 10-06-2021, 14:42 0 92

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито протиправну діяльність з незаконного виробництва та реалізації алкогольних напоїв (ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України).



Встановлено, що жителі Львівщини організували роботу підпільного цеху у приміщеннях в одному із населених пунктів Жовківського району, де незаконного виготовляли фальсифікат горілки українських марок із підробленими марками акцизного податку.



Готовий товар згодом реалізовували через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в регіоні.



Під час проведення обшуків вилучено близько 1 т спирту, 11 бекінбоксів по 10 літрів кожний, без жодних маркувань, понад 3000 підроблених марок акцизного податку, близько 500 пляшок фальсифікованих горілчаних виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, пусту тару, корки, етикетки тощо



Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, оперативний супровід – управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області.



Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури