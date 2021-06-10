НЕЛЕГАЛІВ З ДОМІНІКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ІСПАНІЇ ЗАТРИМАЛИ БІЛЯ КОРДОНУ З УГОРЩИНОЮ Суспільство | 10-06-2021, 14:44 0 120



Трьох нелегальних мігрантів затримали учора вночі прикордонники Мукачівського загону неподалік від кордону з Угорщиною.



У ході реалізації наявної інформації про можливий незаконний перетин кордону, офіцери оперативно-розшукового відділу виявили на околиці села Четфалва Берегівського району Закарпатської області трьох осіб – двох жінок та чоловіка. Двоє із них, чоловік та жінка мали при собі документи громадян Домініканської Республіки з візами, термін дії яких закінчився. Ще одна жінка надала для перевірки паспорт громадянки Іспанії.



Мету свого перебування у прикордонні о третій годині ночі іноземці пояснити не змогли. Згодом затримані зізнались, що мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон, аби в подальшому покращити умови свого проживання в одній з країн Європейського Союзу.



Для складання протоколів про адміністративні правопорушення та проведення фільтраційних заходів, іноземців доставили до відділу прикордонної служби «Вилок».



Сьогодні Берегівський районний суд надав оцінку діям іноземців, призначивши їм стягнення у вигляді 10 діб арешту громадянці Іспанії, 7 діб арешту громадянці Домініканської Республіки та 8500 гривень штрафу громадянину Домініканської Республіки.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



