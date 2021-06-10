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Федерація роботодавців України передала Голові Верховної Ради 150 тисяч підписів на підтримку законопроєкту про локалізацію

Суспільство | 10-06-2021, 14:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 147 147    

Сьогодні, 10 червня, під час візиту Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова на львівський завод «Електрон» представники Федерації роботодавців передали спікеру 150 тисяч підписів на підтримку законопроєкту про локалізацію.

«Представники Федерації роботодавців України звернулись до голови Верховної Ради з проханням пришвидшити ухвалення законопроєкту про локалізацію, яким передбачені зміни до процедури держзакупівель. Ці зміни дозволять підтримати вітчизняних виробників, в тому числі в сфері автобудівництва, та скерувати кошти на модернізацію українських підприємств», - розповіла голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Також голова обласної ради заявила, що буде звертатись до своїх колег в інших областях щодо підтримки виробників і законопроекту про локалізацію.

Як повідомляє Федерація роботодавців України, зараз законопроєкт №3739 про локалізацію – «Про внесення змін до Закону України «Про державні закупівлі» зі створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» – очікує другого читання у Парламенті. Законопроєкт передбачає вимогу локалізації виробництва під час державних закупівель продукції деяких категорій машинобудування: залізничного транспорту, міського пасажирського транспорту, комунальної техніки та енергетичного машинобудування. Спрощено – це те, скільки складових у видатковій частині створення тієї чи іншої техніки в галузі машинобудування українського походження.

«Ідея локалізації об'єднала більшість депутатських фракцій у Верховній Раді.

Майже 70% основних фондів України потребують суттєвої модернізації або повного оновлення. Це дуже масштабний проект з точки зору технологій і інвестицій. І саме держава буде найбільшим замовником. Ринок державних закупівель України – один з найперспективніших у світі, адже це – понад 600 млрд. грн. щорічно. Українські компанії можуть і вже виробляють конкурентні серійні продукти. У тому числі багато з них виробляються у співпраці з іноземними партнерами. Тому законопроект містить в собі великий потенціал міжнародної кооперації. Саме тому Федерація – серед ініціаторів і співавторів законодавчих ініціатив по локалізації.

В Україні існує близько 100 підприємств машинобудівної галузі, які виробляють такі види техніки, і більше 4000 виробників комплектуючих і матеріалів для неї. Ці підприємства дають роботу більш ніж 200 тисячам громадян України.

Після вступу законопроєкту в силу, держава, під час публічних закупівель, буде вимагати від постачальників наявність місцевої складової в їх товарах по певним категоріям. Постачальник зможе забезпечити наявність місцевої складової, розміщуючи виробництво в Україні, купуючи українські комплектуючі, замовляючи виробничі операції в Україні. Таким чином інвестор отримує гарантований державою ринок збуту своєї продукції, а українські компанії - замовлення, які дозволять їм розвиватися. Вимога забезпечення місцевої складової в закупівлях за рахунок бюджетних коштів - це розумна державна політика. Сьогодні ж ми забезпечуємо робочими місцями працівників розвинених країн, а повинні в першу чергу думати про робочі місця і сильну економіку тут в Україні.

Прогнозований ефект від прийняття законопроекту:зростання ВВП – 3,9%, зростання податкових надходжень до бюджету – 8,3%, зростання продукції переробної промисловості – 10,7%, збереження існуючих робочих місць – 200 000, створення нових робочих місць – 62500», - йдеться у тексті звернення Федерації роботодавців України.

«Від себе обіцяю, що коли цей законопроєкт розглядатимуть у залі Верховної Ради, я не лише проголосую, але й скажу: «Прошу підтримати і проголосувати». Адже сьогодні держава повинна будувати економічний націоналізм – маємо зосереджувати увагу на розвитку українського бізнесу. На рівні діяльності всієї влади ми можемо виробляти економічну вакцину, яку будемо застосовувати до нашої економіки, щоб вона якнайшвидше одужала і перемогла всі негаразди ", - підсумував Голова Верховної Ради.
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