Продавав метадон у дворі свого будинку: судитимуть дрогобичанина Суспільство | 10-06-2021, 16:36 0 92





За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 31-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачують у збуті наркотиків (ч.1,2 ст.307 КК України).



Встановлено, що упродовж січня-квітня 2021 року у Дрогобичі чоловік збував наркотичний засіб (метадон). Обвинувачений заздалегідь по телефону за допомогою кодових слів домовлявся про продаж «товару», та в обумовлений час у дворі свого будинку виносив замовлення покупцю.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького ВП РУ ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури