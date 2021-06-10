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Продавав метадон у дворі свого будинку: судитимуть дрогобичанина
|Суспільство | 10-06-2021, 16:36
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За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 31-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачують у збуті наркотиків (ч.1,2 ст.307 КК України).
Встановлено, що упродовж січня-квітня 2021 року у Дрогобичі чоловік збував наркотичний засіб (метадон). Обвинувачений заздалегідь по телефону за допомогою кодових слів домовлявся про продаж «товару», та в обумовлений час у дворі свого будинку виносив замовлення покупцю.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького ВП РУ ГУ НП у Львівській області.
Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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