Обласні ради - найбільші лобісти локальних виробництв, - Ірина Гримак Суспільство | 10-06-2021, 20:48 0 78

Місцевим виробникам складно конкурувати з потужними міжнародними підприємствами, - на цьому наголосила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак під час круглого столу «Промисловість як драйвер зростання економіки та створення робочих місць» за участі Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та представників підприємств, що виробляють високотехнологічну продукцію.



"Нам потрібно захистити та підсилити місцевих виробників. Саме обласні ради мають зараз відстоювати інтереси локальних виробництв. Адже це перш за все робочі місця, а також податки в місцеві бюджети. Ми маємо зберегти наші кваліфіковані кадри й втримати фахівців від виїзду закордон. А це можливо лише, створивши їм комфортні умови праці та достойні зарплати", - пояснила Ірина Гримак.



Відтак голова обласної ради звертатиметься з ініціативою до інших обласних рад щодо підтримки місцевих виробників і законопроєкту про локалізацію.



Також під час візиту до Львівського бронетанкового заводу Ірина Гримак, разом з спікером парламенту Дмитром Разумковим, депутатами Верховної Ради, представниками Укроборонпрому та керівництвом заводу обговорили законопроєкт, який регулюватиме закупівлі з державних підприємств оборонної сфери.



«Мова йде про спрощені механізми та дотації з державного бюджету заради того, щоб зменшити собівартість та збільшити обсяги виробництва. Так, наприклад, Львівський бронетанковий завод максимально забезпечує себе різноманітною продукцією, аби мінімізувати залучення іноземних деталей для виробничого процесу. Тому надзвичайно важливо, щоб парламент звернув увагу на оборонну галузь, яка нині є однією з найбільш актуальних з точки зору безпеки нашої держави», – наголосила голова обласної ради.