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Ексспівробітниця інституту біотехнологій вкрала штами небезпечного вірусу – ОГПУ
|Суспільство | 11-06-2021, 00:45
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|Колишня завідуюча сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів начебто вкрала небезпечні штами вірусів, які є збудниками заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, колишня співробітниця інституту привласнила небезпечні штами вірусів, маючи до них доступ.
Вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці.
Окрім того, жінка начебто вирішила приховати злочин, а тому порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Вказується, що вона умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу. А потім не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала.
Зберігала штами вірусів вона вдома у холодильнику.
Наразі їй повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
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