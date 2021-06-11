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ЄС накладе санкції на понад 70 осіб у Білорусі, зокрема суддів і правоохоронців — ЗМІ
|Суспільство | 11-06-2021, 06:37
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|ЄС збирається накласти санкції на 71 особу і сім організацій у Білорусі.
Джерело: джерело Bloomberg
Деталі: У санкційний список входять судді і прокурори, які брали участь у винесенні вироків учасникам протесту, а також парламентарі, представники уряду і правоохоронних органів, а також представники бізнесу, пов'язані з режимом. Є компанії і експортери, які працюють в різних галузях, яких звинувачують в підтримці уряду Олександра Лукашенка і його репресій щодо громадянського суспільства.
Як повідомляється, особам у "чорному списку" буде заборонено виїжджати в ЄС, а будь-які активи, що знаходяться в ЄС, заморозять.
Терміни запровадження санкцій не уточнюються. Вони будуть залежати від здатності урядів 27 країн ЄС дійти згоди.
Санкційний список був розширений у зв’язку з арештом опозиціонера Романа Протасевича.
Зазначається, що блок уже наклав санкції на сім білоруських організацій і 88 фізичних осіб, включаючи Лукашенка.
Нагадаємо: 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу – після затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.
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