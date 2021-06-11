Окупанти 12 разів порушували “тишу”, є поранений Суспільство | 11-06-2021, 08:17 0 110 10 червня на Донбасі було 12 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів – у результаті обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.



Як повідомляється, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.





Неподалік Новгородського противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Біля Водяного на Приазов’ї російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Водяного біля Донецька – зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.





В напрямку Луганського окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Окрім того, неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.



Українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7 ранку 11 червня було 2 порушення "тиші". Поблизу Водяного біля Донецька ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.



Цієї доби бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед ЗСУ немає