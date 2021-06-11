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Окупанти 12 разів порушували “тишу”, є поранений

Суспільство | 11-06-2021, 08:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    
10 червня на Донбасі було 12 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів – у результаті обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

Як повідомляється, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.


Неподалік Новгородського противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Водяного на Приазов’ї російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Водяного біля Донецька – зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.


В напрямку Луганського окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 ранку 11 червня було 2 порушення "тиші". Поблизу Водяного біля Донецька ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Цієї доби бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед ЗСУ немає
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