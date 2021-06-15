8 років за ґратами з конфіскацією усього майна: розбійникам винесли вирок Суспільство | 14-06-2021, 09:29 0 171







Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо двох громадян України, яких обвинувачують у розбійному нападі (ч.2 ст.187 КК України).



Встановлено, що у травні 2018 року близько 10 години вечора двоє чоловіків зайшли у гості до знайомого. Зайшовши у коридор, обвинувачені почали вимагати у господаря дому повернути неіснуючий борг, а потім раптово збили його з ніг та почали бити, копати. Побачивши, що у квартирі є ще його старенька матір, один із підсудних пішов за нею у кімнату та зірвав з неї золоті сережки та ланцюжок з підвіскою лева. Також чоловіки викрали з квартири 2 тис євро, біжутерію, мобільний телефон та інше майно потерпілих – всього на загальну суму понад 68 тис грн.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією у власність держави всього належного їм майна кожному.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури