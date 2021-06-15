|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Доба на Донбасі: окупанти двічі відкривали вогонь
|Суспільство | 14-06-2021, 09:39
| 0 210
|
|За добу 13 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли українських позицій, а також одне – з початку поточної доби.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку 14 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед воїнів ЗСУ немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо: Станом на 17.00 у неділю в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
|
|