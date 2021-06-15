Доба на Донбасі: окупанти двічі відкривали вогонь Суспільство | 14-06-2021, 09:39 0 210 За добу 13 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли українських позицій, а також одне – з початку поточної доби.





Джерело: Ранкове зведення штабу ООС



Деталі: У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Станом на 7 годину ранку 14 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.



Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед воїнів ЗСУ немає.



На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.





Нагадаємо: Станом на 17.00 у неділю в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.