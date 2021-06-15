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Судитимуть чоловіка, що продавав наркотики у Бориславі
|Суспільство | 14-06-2021, 13:20
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За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 40-річного мешканця Борислава, якого обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК України).
Встановлено, що упродовж березня-квітня поточного року чоловік збував наркотичний засіб (метадон) у місті Бориславі, поблизу свого будинку «за дзвінком» виносив покупцям наперед обумовлені дози за що отримував гроші.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького ВП РУ ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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