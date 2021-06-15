Судитимуть чоловіка, що продавав наркотики у Бориславі Суспільство | 14-06-2021, 13:20 0 183





За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 40-річного мешканця Борислава, якого обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК України).



Встановлено, що упродовж березня-квітня поточного року чоловік збував наркотичний засіб (метадон) у місті Бориславі, поблизу свого будинку «за дзвінком» виносив покупцям наперед обумовлені дози за що отримував гроші.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького ВП РУ ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури