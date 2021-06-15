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За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло майже 13 млн грн

Суспільство | 14-06-2021, 13:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 188 188    


Станом на 01.06.2021 року на розгляді у судах різних інстанцій знаходилось 2204 справи на суму 6 839,67 млн гривень. Перехідні справи (справи минулих років) склали – 1805 на суму 6 399,35 млн гривень. Справ, порушених у цьому році 399 на 440,31 млн гривень.

Впродовж січня-травня 2021 року у справах, що знаходились на розгляді у звітному періоді за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло 12,52 млн грн (справи за позовами/заявами ГУ ДПС про стягнення податкового боргу). Також, по рішеннях судів у справах, що були завершені у попередніх звітних роках, до бюджету надійшло ще 0,16 млн гривень.
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