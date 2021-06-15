З початку року до державного бюджету надійшло майже 3 млрд грн ПДВ Суспільство | 14-06-2021, 15:19 0 174



Протягом січня-травня 2021 року до державного бюджету фактично надійшло ПДВ в сумі 2714,0 млн грн, що на 581,2 млн грн або на 27,2 відс. більше за минулий рік (січень-травень - 2132,8 млн грн).

Станом на 01.06.2021 року в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано платниками ПДВ – 15591 осіб, в т.ч.: юридичних – 13898 особи та фізичних – 1695 осіб (в загальному за 2021 рік кількість платників ПДВ зросла на 273 особи, або на 1,78 відс в порівнянні з початком 2021 року).



