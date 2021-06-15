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Спільна робота з охорони державного лісового фонду працівників державної лісової охорони та правоохоронних органів продовжується.

Суспільство | 14-06-2021, 15:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 172 172    

Минулого тижня, поблизу села Велика Лінина, працівниками державної лісової охорони ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство», спільно з працівниками відділення поліції №1 Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області та охоронної фірми «Аркон» у кварталі 20 Спаського лісництва затримано жителя м.Самбір, який вчинив незаконну рубку 3 дерев породи ялиця, з метою подальшої її переробки та реалізації, чим завдано шкоди лісовому господарству на суму більше 41 тис. гривень. На даний час справа перебуває на контролі місцевої поліції. Порушено кримінальну справу, проводиться слідство.
Також рейдовою групою працівників державної лісової охорони ДП «Золочівський лісгосп» за участю працівників місцевої поліції було виявлено незаконну рубку в Сасівському лісництві в насадженнях НПП «Північне Поділля» на майстерській дільниці № 1 в кварталі № 7 виділ № 1  сухостійного дерева породи вільха, сума шкоди нанесена лісовому господарству становить 3,2тис.грн. Лісопорушником виявився житель с. Підгірці Золочівського району.
Крім цього, працівниками державної лісової охорони Явірського лісництва  ДП   «Турківський лісгосп» у кварталі №21, виділах 20,21  Явірського лісництва виявлено самовільну рубку лісу породи ялиця в кількості 12шт., сума збитків 69,5 тис.грн., породи смерека в кількості 9шт., сума збитків - 29,6 тис.грн.  Лісопорушником виявився житель с.Лосинець Турківської міської ради, на якого складено протокол про адміністративне правопорушення вимог лісового законодавства. 11.06.2021 року матеріали за даним фактом передані в відділення поліції №2 Самбірського РВП  для притягнення лісопорушника до відповідальності.

Відділ охорони, захисту лісу та
мисливського господарства
Львівського ОУЛМГ
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