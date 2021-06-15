БАЖАННЯ НАЖИТИСЯ НА ТЮТЮНОВІЙ КОНТРАБАНДІ СКІНЧИЛОСЯ ДЛЯ «ВОДОЛАЗА» АРЕШТОМ ТА ШТРАФОМ Суспільство | 14-06-2021, 17:41 0 163









3400 гривень штрафу та 10 діб арешту – такі стягнення отримав 22-річний громадянин України, житель міста Рахів, якого затримали прикордонники відділення «Великий Бичків» Мукачівського прикордонники загону.



Рахівчанин мав намір переправити до Румунії річкою Тиса пакунки з 1400 пачками безакцизних сигарет. На заваді спритнику стали охоронці рубежів. Зрозумівши, що його викрито, молодик покинув свої ноші та спробував втекти, проте попереджувальні постріли прикордонників змусили контрабандиста припинити правопорушення. Одягненого у гідрокостюм горе-ділка, військовослужбовці затримали та доправили до прикордонного підрозділу, де на нього склали документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання кордону та злісну непокору прикордонникам (ч.1 ст.204 та ст. 185.10 КУпАП).



Сьогодні Рахівський районний суд призначив закарпатцю вищезгадані адміністративні стягнення.







Прес - служба Мукачівського прикордонного загону