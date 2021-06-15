Прокуратура перевірила стан додержання прав засуджених на працю Суспільство | 14-06-2021, 17:42 0 172



Органами Львівської обласної прокуратури проведено перевірки стану додержання службовими особами установ виконання покарань та підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України (в межах Львівської області) вимог кримінально-виконавчого та іншого законодавства щодо дотримання прав в’язнів на працю.



Встановлено, що у піднаглядних об’єктах мають місце непоодинокі випадки порушення вимог кримінально-виконавчого та іншого законодавства щодо порядку залучення засуджених до праці, забезпечення дотримання вимог охорони та оплати праці засуджених, правильності та своєчасності проведення нарахування та відрахування із заробітної плати засуджених, незалучення засуджених, які мають заборгованість за виконавчими документами, до праці, відсутності належно облаштованих для праці приміщень, невжиття заходів щодо ліквідації заборгованості за виконавчими документами тощо.



Упродовж поточного року на усунення виявлених порушень органами прокуратури області внесено 8 документів реагування.



Крім цього, розпочато 2 кримінальні провадження за фактом допущення службовими особами установ виконання покарань грубого порушення законодавства про працю (ч. 1 ст. 172 КК України), які полягали в залученні до праці засуджених без належного оформлення та оплати такої праці. Досудове розслідування у зазначених провадженнях триває.



Також, у поточному році завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за результатами проведеної Львівською обласною прокуратурою перевірки у діяльності однієї з установ виконання покарань області. Винній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке спричинило шкоду на суму понад 600 тис. грн., обвинувальний акт скеровано до суду.



Вищезгадані питання перебувають на постійному контролі обласної прокуратури.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури