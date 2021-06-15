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7 років за різанину під час святкування Старого Нового року
|Суспільство | 15-06-2021, 09:03
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 57-річної жительки Львова, яку обвинувачують в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).
Встановлено, що у ніч з 14 на 15 січня минулого року близько опівночі, у квартирі на вулиці Генерала Грекова (місто Львів) між жінкою та її співмешканцем виникла суперечка на підставі того, що чоловік хотів випити ще більше горілки, а підсудна була проти цього. У ході конфлікту, засуджена взяла ніж та ударила ним потерпілого у шию. Внаслідок отриманої травми останній помер на місці.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинувачену винною та призначив покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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