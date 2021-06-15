7 років за різанину під час святкування Старого Нового року Суспільство | 15-06-2021, 09:03 0 104







Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 57-річної жительки Львова, яку обвинувачують в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).



Встановлено, що у ніч з 14 на 15 січня минулого року близько опівночі, у квартирі на вулиці Генерала Грекова (місто Львів) між жінкою та її співмешканцем виникла суперечка на підставі того, що чоловік хотів випити ще більше горілки, а підсудна була проти цього. У ході конфлікту, засуджена взяла ніж та ударила ним потерпілого у шию. Внаслідок отриманої травми останній помер на місці.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинувачену винною та призначив покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури