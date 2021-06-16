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Заволодіння понад 1 млн грн під час реставрації археологічної пам’ятки національного значення – на Львівщині підозрюють групу осіб
|Суспільство | 15-06-2021, 13:01
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).
Встановлено, що у грудні 2020 року директор підприємства замовника робіт, дві службові особи суб’єктів господарювання – виконавці робіт та спеціаліст з технічного нагляду, шляхом завищення вартості виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1 млн грн. Зокрема, при здійсненні реставраційних робіт комплексу пам'ятки археології національного значення на території Львівської області, у первинних документах щодо завезення насипного ґрунту було внесено відомості про виконану роботу та їх вартість, однак жодних робіт із перевезення насипного ґрунту здійснено не було.
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних та обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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