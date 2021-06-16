Понад 8 млн гривень акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів надійшло до державного бюджет Суспільство | 15-06-2021, 13:03 0 210



У січні-травні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять понад 8 млн гривень.



У травні 2021 року надійшло акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів на суму 2,27 млн гривень.



