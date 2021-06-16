У Будинку воїна відзнаками "Орден Святого Пантелеймона" та пам'ятними медалями нагородять лікарів Суспільство | 15-06-2021, 13:07 0 222



17 червня у Будинку воїна відбудеться захід, присвячений до Дня медичного працівника - «Пліч-о-пліч в охороні країни». Його організовують працівники комунальних закладів Львівської обласної ради Будинок воїна, ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ спільно з Регіональною радою Львівської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

Привітати та вручити відзнаки медичним працівникам, які щодня рятують людські життя - головна мета заходу. На урочистостях будуть присутні голова Поважної ради Орден Святого Пантелеймона, медики, волонтери, представники влади та громадських організацій.

Програмою передбачено нагородження переможців конкурсу «Орден Святого Пантелеймона» та показ фільму виробництва телеканалу «Останній медик терміналу. Ігор Зінич, позивний «Псих».

Відзнака «Орден Святого Пантелеймона» є громадською і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я. Нею нагороджують переможців у 7 номінаціях: - «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я», «Взірець служіння суспільству», «Найкращий заклад охорони здоров'я», «Найкращий керівник медичного закладу». За лікарське мистецтво, наукові розробки, турботу і ласку до хворого медичні працівники та духовні опікуни отримують пам'ятні медалі.

З 2017 року орденом в Україні було нагороджено понад двадцять видатних вчених, лікарів, громадських та благодійних діячів, представників духовенства. Серед них Герой України, санітарний інструктор 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Зінич. Він був лауреатом Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» у 2017 році. Ігор Зінич провів в Донецькому аеропорту рекордні 34 дні та до останнього свого подиху рятував життя побратимів. Загинув 20 січня 2015 року під завалами в новому терміналі.

Церемонія нагородження та показ фільму відбудуться 17 червня о 17.00 за адресою: м. Львів, вул. Короленка, 1а. Будинок воїна.