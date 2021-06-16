У подвійному даху авто галицькі митники знайшли понад 800 пачок сигарет Суспільство | 15-06-2021, 13:39 0 266



Сьогодні вночі, 15.06.2021, 38-річний мешканець Львівщини прямував з України в Польщу через пункт пропуску «Шегині-Медика» автомобілем «Citroёn Jumper». Під час візуального огляду авто виникли підозри про можливе приховування товарів. Тож автомобіль скерували на догляд з допомогою скануючої системи стаціонарного типу. Сканер показав підозрілі форми у верхній частині авто. Згодом у конструктивних порожнинах даху, митники спільно з прикордонниками виявили сигарети. Загалом було приховано 855 пачок сигарет.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Сигарети вилучено. Їх вартість встановлюватимуть додатково. Справу скерують до суду.

