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У подвійному даху авто галицькі митники знайшли понад 800 пачок сигарет
|Суспільство | 15-06-2021, 13:39
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Сьогодні вночі, 15.06.2021, 38-річний мешканець Львівщини прямував з України в Польщу через пункт пропуску «Шегині-Медика» автомобілем «Citroёn Jumper». Під час візуального огляду авто виникли підозри про можливе приховування товарів. Тож автомобіль скерували на догляд з допомогою скануючої системи стаціонарного типу. Сканер показав підозрілі форми у верхній частині авто. Згодом у конструктивних порожнинах даху, митники спільно з прикордонниками виявили сигарети. Загалом було приховано 855 пачок сигарет.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Сигарети вилучено. Їх вартість встановлюватимуть додатково. Справу скерують до суду.
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