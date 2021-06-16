Понад 5,2 млн грн відшкодування за шкоду спричинену довкіллю – прокуратура відстояла вирок в апеляції Суспільство | 15-06-2021, 18:08 0 179



Прокурори обласної прокуратури відстояли у Львівському апеляційному суді вирок, яким колишнього керівника одного із районних підприємств ОКСЛ ЛГП «Галсільліс» було засуджено на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у суб’єктах господарювання, які займаються лісозаготівлею строком на 3 роки за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки для довкілля (ч.2 ст.367 КК України). Окрім цього, було повністю задоволено позовну заяву прокурора та постановлено стягнути з підсудного шкоду, спричинену довкіллю, у розмірі понад 5,2 млн грн.



Встановлено, що директор підприємства впродовж 2014-2015 років видав з порушенням законодавства 8 лісорубних квитків в результаті чого було проведено незаконну рубку майже 3 тис дерев різних порід.



Чоловік свою вину не визнав, його захисник наполягав на тому, що оскаржуваний вирок є незаконним, необґрунтованим та немотивованим. Проте, заслухавши позицію прокурора, апеляційний суд залишив вирок без змін.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури