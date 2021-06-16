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ДЖУРА-ПРИКОРДОННИК-2021. ВІДРОДЖЕННЯ КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ!
|Суспільство | 15-06-2021, 18:25
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Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону активно долучаються до військово-патріотичного виховання молоді. У населених пунктах де дислокуються прикордонні підрозділи, участь охоронців кордону в житті навчальних закладів вже стало доброю традицією. Прикордонники завжди радо діляться із малечею тонкощами та професійними секретами своєї служби.
Такі зустрічі формують у дітях почуття патріотизму, відповідальності, національної свідомості, наполегливості, сумлінного ставлення до навчання, дисциплінованості, чесності тощо.
Так днями в рамках всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» до військовослужбовців відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа» завітала команда учнів шкіл Королівської громади Берегівського району «Королівська Гвардія». Охоронці кордону влаштували дітям теплий та пізнавальний прийом, який завершився приємним чаюванням.
Впродовж візиту до зелених кашкетів діти навчились розбирати та збирати зброю, освоїли ази слідознавства, проінспектували автомобільну та спеціальну техніку прикордонників, дізнались про порядок використання в охороні кордону службових собак тощо.
Вже незабаром «Королівська Гвардія» братиме участь у підсумковому Всеукраїнському вишколі «Джура-Прикордонник-2021», який проводитиметься у місті Хмельницький. Тож прикордонники Мукачівського загону бажають своїм підопічним перемоги!
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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