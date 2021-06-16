WWF: Щодня у світі використовують 7 мільярдів масок Суспільство | 16-06-2021, 10:37 0 78 Щодня у світі використовують 7 млрд масок.



Джерело: Всесвітній фонд дикої природи (Італія)



Деталі: Зокрема, лише в ЄС "споживають" близько 900 млн масок на день. Близько 2700 тонн масок потрапляють у відходи. Оскільки вони зроблені з композитного пластику і потенційно заражені, їх не можна відправити на утилізацію і переробку.



Повідомляється, що розповсюдження масок в природі має дуже серйозний вплив на біологічні види і місця існування.



У воді маски мають тенденцію плавати, але є і більш важкі, які тонуть або залишаються в підвішеному стані на будь-якій глибині. У WWF зазначають, що є риби, черепахи, морські ссавці і птахи, які ковтають маски цілком або стають жертвами гумових стрічок.



Крім того, після декількох тижнів постійного перебування в довкіллі маска розпадається на мікроволокна, які можуть накопичувати і виділяти токсичні хімічні речовини та патогенні мікроорганізми.