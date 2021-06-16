|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
WWF: Щодня у світі використовують 7 мільярдів масок
|Суспільство | 16-06-2021, 10:37
| 0 78
|
|Щодня у світі використовують 7 млрд масок.
Джерело: Всесвітній фонд дикої природи (Італія)
Деталі: Зокрема, лише в ЄС "споживають" близько 900 млн масок на день. Близько 2700 тонн масок потрапляють у відходи. Оскільки вони зроблені з композитного пластику і потенційно заражені, їх не можна відправити на утилізацію і переробку.
Повідомляється, що розповсюдження масок в природі має дуже серйозний вплив на біологічні види і місця існування.
У воді маски мають тенденцію плавати, але є і більш важкі, які тонуть або залишаються в підвішеному стані на будь-якій глибині. У WWF зазначають, що є риби, черепахи, морські ссавці і птахи, які ковтають маски цілком або стають жертвами гумових стрічок.
Крім того, після декількох тижнів постійного перебування в довкіллі маска розпадається на мікроволокна, які можуть накопичувати і виділяти токсичні хімічні речовини та патогенні мікроорганізми.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн...
|16-06-2021, 16:29
| >>>
|На Львівщині відбувся робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору»...
|16-06-2021, 16:26
| >>>
|Як проходить цифровізація в податкових органах, про електронні сервіси та єдиний рахунок під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко...
|16-06-2021, 16:21
| >>>
|Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону...
|16-06-2021, 16:18
| >>>
|Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону...
|16-06-2021, 16:18
| >>>
|Майже 208 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівської області від платників єдиного податку ІІІ, IV групи з юридичних осіб...
|16-06-2021, 12:10
| >>>
|Завдяки Львівській обласній прокуратурі за державою визнано право власності на приміщення вартістю понад 53,5 млн грн...
|16-06-2021, 11:08
| >>>
|