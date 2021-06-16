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Окупанти застосували ПТРК біля Південного — штаб
|Суспільство | 16-06-2021, 10:42
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|15 червня на Донбасі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, у районі Південного ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Невельського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Новгородського збройні формування РФ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Пісків окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника подавили засобами РЕБ.
Станом на 7 ранку 16 червня було 2 порушення "тиші".
Зокрема, поблизу Авдіївки збройні формування РФ обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру.
Як повідомляється, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
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