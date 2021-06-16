Намагався вивезти з України понад 3 кг бурштину: засуджено жителя Яворівського району Суспільство | 16-06-2021, 11:03 0 84







Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 29-річного жителя Яворівського району за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч.1 ст.240-1 КК України).



Встановлено, що у квітні поточного року при поглибленому огляді автомобіля обвинуваченого на пункті-пропуску «Шегині-Медика», було виявлено каміння бурштину вагою понад 3 кг вартістю майже 60 тис грн, яке він намагався перевезти через кордон України.



З огляду на те, що фігурант визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у виді штрафу на суму 51 тис грн.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури