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Намагався вивезти з України понад 3 кг бурштину: засуджено жителя Яворівського району
|Суспільство | 16-06-2021, 11:03
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 29-річного жителя Яворівського району за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч.1 ст.240-1 КК України).
Встановлено, що у квітні поточного року при поглибленому огляді автомобіля обвинуваченого на пункті-пропуску «Шегині-Медика», було виявлено каміння бурштину вагою понад 3 кг вартістю майже 60 тис грн, яке він намагався перевезти через кордон України.
З огляду на те, що фігурант визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.
Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у виді штрафу на суму 51 тис грн.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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