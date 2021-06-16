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Порядок отримання довідки про відсутність податкових зобов’язань для виїзду за кордон на постійне місце проживання
|Суспільство | 16-06-2021, 11:04
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Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до податкової служби декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.
Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.
Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки, за місцем податкового обліку.
Платникам податку – резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання довідка видається протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.
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