Порядок отримання довідки про відсутність податкових зобов’язань для виїзду за кордон на постійне місце проживання Суспільство | 16-06-2021, 11:04 0 81



Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до податкової служби декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.



Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.



Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки, за місцем податкового обліку.



Платникам податку – резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання довідка видається протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.



