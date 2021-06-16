|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Волині ліквідовано ще один канал тютюнової контрабанди до країн ЄС
|Суспільство | 16-06-2021, 11:06
| 0 112
|
|https://youtu.be/E47q5jSKWAo
Правоохоронці викрили протиправну діяльність, пов'язану з незаконним переправленням за кордон тютюнових виробів іноземного виробництва в пиломатеріалах.
Організували схему кілька жителів Волинської та Львівської областей.
Оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ провели санкціоновані обшуки у складському приміщенні в одному з населених пунктів Ковельського району, де здійснювалася обробка лісоматеріалів.
Аналогічний цех функціонував і на території Львівської області.
Там ділки й завантажували деревину, нашпиговану цигарками.
Митне оформлення вантажу зловмисники здійснювали за підробленими документами на Волині. Саме на митному посту «Ковель» правоохоронці напередодні й затримали вантажівку контрабандистів, з якої вилучили значну партію цигарок та документи, оформлені на підставних осіб. В подальшому цей вантаж мав слідувати в одну з країн ЄС.
Загалом за результатами проведених заходів вилучено понад 300 тисяч пачок тютюнових виробів, більше 300 м3 деревини та 11 деревообробних верстатів.
Заходи з викриття правопорушення проводилися в рамках кримінального провадження за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн...
|16-06-2021, 16:29
| >>>
|На Львівщині відбувся робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору»...
|16-06-2021, 16:26
| >>>
|Як проходить цифровізація в податкових органах, про електронні сервіси та єдиний рахунок під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко...
|16-06-2021, 16:21
| >>>
|Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону...
|16-06-2021, 16:18
| >>>
|Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону...
|16-06-2021, 16:18
| >>>
|Майже 208 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівської області від платників єдиного податку ІІІ, IV групи з юридичних осіб...
|16-06-2021, 12:10
| >>>
|Завдяки Львівській обласній прокуратурі за державою визнано право власності на приміщення вартістю понад 53,5 млн грн...
|16-06-2021, 11:08
| >>>
|