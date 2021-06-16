На Волині ліквідовано ще один канал тютюнової контрабанди до країн ЄС Суспільство | 16-06-2021, 11:06 0 112 https://youtu.be/E47q5jSKWAo





Правоохоронці викрили протиправну діяльність, пов'язану з незаконним переправленням за кордон тютюнових виробів іноземного виробництва в пиломатеріалах.



Організували схему кілька жителів Волинської та Львівської областей.



Оперативні співробітники Луцького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ провели санкціоновані обшуки у складському приміщенні в одному з населених пунктів Ковельського району, де здійснювалася обробка лісоматеріалів.



Аналогічний цех функціонував і на території Львівської області.



Там ділки й завантажували деревину, нашпиговану цигарками.



Митне оформлення вантажу зловмисники здійснювали за підробленими документами на Волині. Саме на митному посту «Ковель» правоохоронці напередодні й затримали вантажівку контрабандистів, з якої вилучили значну партію цигарок та документи, оформлені на підставних осіб. В подальшому цей вантаж мав слідувати в одну з країн ЄС.



Загалом за результатами проведених заходів вилучено понад 300 тисяч пачок тютюнових виробів, більше 300 м3 деревини та 11 деревообробних верстатів.



Заходи з викриття правопорушення проводилися в рамках кримінального провадження за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.