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Завдяки Львівській обласній прокуратурі за державою визнано право власності на приміщення вартістю понад 53,5 млн грн
|Суспільство | 16-06-2021, 11:08
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За позовом Львівської обласної прокуратури рішенням Господарського суду у державну власність повернуто будівлі та споруди (цілісні майнові комплекси) у м. Стрий загальною площею 31,2 тис кв м, вартістю понад 53,5 млн грн.
Прокуратурою встановлено, що майно одного з колишніх дочірних підприємств ДАК «Хліб України» передано новоствореному державному підприємству згідно постанови Кабінету Міністрів України лише на праві господарського відання для статутної діяльності, а не у власність. Разом з тим, останнє за відсутності відповідного рішення Кабміну, як власника, не мало права звертатися до органу місцевого самоврядування для винесення рішень про оформлення та реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна. В свою чергу, міська рада не мала права видавати такі рішення та свідоцтва, на підставі яких здійснено реєстрацію права власності за новоствореним державним підприємством.
Це і стало підставою для звернення прокуратури до суду з позовом, який було задоволено у повному обсязі, судом визнано незаконним та скасовано вказані рішення і свідоцтва, а також визнано за державою право власності на вищевказані цілісні майнові комплекси.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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