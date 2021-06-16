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Майже 208 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівської області від платників єдиного податку ІІІ, IV групи з юридичних осіб
|Суспільство | 16-06-2021, 12:10
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До місцевого бюджету Львівської області від платників єдиного податку ІІІ, IV групи з юридичних осіб надійшло 207,9 млн гривень.
При доведеному індикативному показнику до місцевого бюджету з єдиного податку ІІІ групи протягом січня-травня 2021 року – 144,2 млн грн, надходження склали 185,3 млн грн, або 128,5 відсотків.
При доведеному індикативному показнику до місцевого бюджету з єдиного податку IV групи на січень-травень 2021 року – 21,8 млн грн, надходження склали 22,6 млн грн, або 103,7 відсотків.
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