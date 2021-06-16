Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону Суспільство | 16-06-2021, 16:18 0 37



Учора прикордонники Мукачівського загону разом зі своїми колегами з Угорщини провели перше у цьому році спільне патрулювання.



Зазначимо, що спільні патрулювання українсько-угорського кордону були призупинені з березня минулого року, у зв’язку з пандемією COVID-19.



Патрулювання українсько-угорського кордону учора було проведено по території Угорщини навпроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Лужанка». У ньому взяли участь прикордонник та прикордонниця Держприкордонслужби України та поліцейські Угорщини.



Рішення про відновлення таких патрулювань було прийнято у двосторонньому порядку. Зауважимо, що до патрулювань допускаються лише правоохоронці, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу.



Нагадаємо, що спільні патрулювання українсько-угорського кордону прикордонники України та Угорщини розпочали ще у 2014 році. Такі патрулювання проводяться як по території України, так і по території Угорщини. Патрульні, які беруть участь у спільному патрулюванні на території держави іншої Сторони, здійснюють патрулювання у службовій формі без зброї та спеціальних засобів.



Спільна охорона державного кордону дозволяє більш ефективно протидіяти протиправній діяльності на кордоні, а при виявленні спроб переправлення нелегальних мігрантів чи переміщення контрабандних товарів, оперативніше діяти для їх припинення.



Довідково.



Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Поліцією Угорщини про спільне патрулювання українсько-угорського державного кордону був підписаний 29.10.2013



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_089#Text