Як проходить цифровізація в податкових органах, про електронні сервіси та єдиний рахунок під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко Суспільство | 16-06-2021, 16:21 0 49





Доброго дня, пане Ігорю!



Багато розмов точиться про цифровізацію податкової служби. Як відбувається цей процес насправді на практиці і чи простіше стало платникам?



Доброго дня! Цифрова держава — це про рівні можливості для всіх громадян. В умовах карантинного сьогодення потрібно максимально допомогти платнику, а це можливість простого та зручного звітування та сплати податків, якісний податковий сервіс, ефективне адміністрування податків.



У Державній податковій службі активно працюють над цифровізацією послуг у напрямі надання громадянам та бізнесу якісних послуг, забезпечення легкої та доступної сплати податків. Цифровізація у ДПС триває вже декілька років. Першим кроком у напрямку цифровізації було запровадження електронних сервісів ДПС та Електронного кабінету.



Цей процес активно проходить і на Львівщині, де значна кількість платників податків користуються перевагами онлайн спілкування з податковою. Ця форма взаємодії у період карантинних обмежень з податковими органами набуває особливої популярності серед платників, коли платник не витрачає час на черги, щоб подати звітність чи отримати довідку.



Кількість відвідувачів Центрів обслуговування платників податків зменшується. Якщо вчора нам доводилося вистоювати в чергах до податкової, щоб подати звітність, то сьогодні це робить за нас програмне забезпечення всього за кілька хвилин.



Зокрема, впродовж п’яти місяців цього року до ГУ ДПС у Львівській області надійшло майже 90 тисяч звернень щодо надання адміністративних послуг (в порівнянні з відповідним періодом минулого року, кількість звернень зменшилась на 7,5 тисяч, а це на 8,4% менше). При цьому варто зазначити, що майже третину (30%) адміністративних послуг надано в електронній формі.









Як Ви вважаєте: чи готові платники перейти на онлайн форму спілкування та наскільки популярними вони є серед платників?



На сьогодні більшість платників є активними користувачами електронних сервісів ДПС та Електронного кабінету. Це широкі можливості реалізувати свої обов`язки та права у сфері оподаткування в режимі on-line. Подати звітність чи заяву, сплатити платежі, отримати довідку про відсутність заборгованості, листуватись з органом ДПС, зареєструватися платником ПДВ, внести зміни до своїх облікових даних, замовити облікову картку платника, отримати довідку про доходи чи витяг з реєстру, зареєструвати РРО чи програмний РРО – і все це можна зробити не виходячи з дому чи кабінету в будь-який зручний для платника час.



Частка подання платниками податків звітності в електронному вигляді щоразу зростає. За п'ять місяців частка декларацій, поданих в електронному вигляді платниками Львівщини: юридичними особами складає 96,5 % (6 місце по Україні) та фізичними особами – 92 % (1 місце по Україні) в загальній кількості поданих податкових декларацій.



Скористатися податковими електронними сервісами стало ще простіше. Мінцифри та Державна податкова служба України спростили вхід до Електронного кабінету. Для швидкого входу користувач може скористатися QR-кодом:



обрати спосіб входу Дія та «Отримати код»;



відсканувати QR-код;



підтвердити особу через мобільний додаток «ДІЯ» та підписати Запит.









Які ще відбулись цифрові зміни, та чи підтримуються вони платниками?



Електронні сервіси постійно удосконалюється, додаються нові послуги та можливості.



Послуги і сервіси, що були лише в проєктах, на сьогодні є реальністю. Як приклад – це програмні РРО в смартфоні. За 5 місяців цього року по ГУ ДПС у Львівській області на обліку перебуває 2 126 програмних реєстраторів розрахункових операцій або 10,5 % від загальної кількості зареєстрованих РРО.



ДПС продовжує створювати зручні сервіси у месенджерах Telegram та Viber. Одним із кроків у напрямку цифровізації є запровадження сервісу «InfoTAX». Для користувачів InfoTAX стали доступними нові сервіси автоматизованого моніторингу відповідності податкової накладної/розрахунку коригування оцінки ступеня ризиків.



За допомогою InfoTAX можна отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, виникнення податкового боргу, строки подання звітності та сплати податків, інформацію СЕА ПДВ тощо. На сьогодні до сервісу «InfoTAX» підключено майже 3 тисячі користувачів.



Спрощення адміністративних процедур, в тому числі і через їх цифровізацію, завжди підтримувалося бізнесом. Наприкінці травня на "Дії" відбувся запуск цілого комплексу податкових сервісів, багато з яких спрямовані саме на представників малого бізнесу. Для ФОП на спрощеній системі оподаткування створили можливість подавати свою податкову декларацію онлайн, що дійсно зручніше, ніж заповнювати безліч паперових форм.



Водночас деякі з нових послуг поки що є доступними тільки в обмеженій кількості областей і працюють в тестовому режимі. Тож потрібно більше часу, щоб оцінити, наскільки успішно нововведення будуть інтегровані у роботу підприємців та чи дійсно покращаться у зв’язку з цим умови для введення бізнесу.









З 1 січня цього року запроваджено Єдиний рахунок. Що це дає платнику і чи багато платників на Львівщині користуються його перевагами?



Звичайно, що перехід на єдиний рахунок значно спрощує процес сплати податків, зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску.



Через єдиний рахунок платник має можливість сплатити всі поточні платежі, податковий борг за такими платежами та недоїмку з єдиного внеску, грошові зобов’язання, які визначено на підставі податкових повідомлень-рішень. Також вагомим плюсом є те, що платник податків може вільно розпоряджатися коштами на єдиному рахунку



Такий рахунок відкривається для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.



На сьогодні вже 79 платників Львівської області сплачують платежі до бюджету через єдиний рахунок, з якого з початку 2021 року перераховано до бюджету податків на суму 4 млн. грн. та єдиного внеску в сумі 3,4 млн. гривень.









Але як бути платникам яким необхідно особисто звернутися в податкову, адже не у всіх випадках можна скористатись Електронним кабінетом?



Звісно, поряд з електронними сервісами, послуги платникам податків надаються у Центрах обслуговування платників (далі – ЦОП). Таких центрів на Львівщині функціонує 24. В них платникам податків надаються інформаційні, консультаційні та адміністративні послуги, здійснюється приймання звітності та вхідної кореспонденції.



Встановлено час прийому відвідувачів ЦОП: у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (у п’ятницю – до 15 год. 45 хв.), а також визначено пріоритетні години прийому громадянам похилого віку та осіб з інвалідністю з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хвилин.



Платник – це сьогодні безумовний пріоритет для кожного податківця.



Ми розуміємо, що в умовах карантинного сьогодення потрібно максимально зробити так, щоб процедура сплати податків була легкою, простою, зручною, доступною для будь-кого: хай то великий платник з великого бізнесу чи фізична особа.





