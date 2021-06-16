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На Львівщині відбувся робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору»

Суспільство | 16-06-2021, 16:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    



На Львівщині відбувся робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору»
Сьогодні, у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства громадською організацією «ФОРЗА», за підтримки відділу Міжнародних програм Федеральної служби лісів США проведено робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору» в рамках проекту «Класифікація стану водозбору – передача досвіду Лісової служби США Україні».

Участь у робочому семінарі взяли головні лісничі державних лісогосподарських підприємств гірської частини області, науковці Національного лісотехнічного університету України.



Із привітальним словом виступив перший заступник начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Ярослав Целень. Він зазначив, що надзвичайно важливим для ведення лісового господарства є врахування водозбірного принципу господарювання в лісах. Це вимога сьогодення та запорука щодо мінімізації впливу природних катаклізмів на середовище.

Наразі, перехід до вибіркової системи рубань лісу на засадах наближеного до природи лісівництва - є пріоритетним напрямком ведення лісового господарства. Результатом цього є формування різновікових, мішаних за складом, багатоярусних, біологічно стійких деревостанів, враховуючи водозбірний принцип.



Експерт ГО «Форза» Юрій Дербаль ознайомив учасників семінару із системою та рекомендаціями оцінки стану водозборів на прикладі досвіду лісової служби США. Розповів про систему оцінки стану водозборів, зокрема критерії та індикатори.

Юрій Дербаль повідомив, що лісівниками-науковцями, гідрологами, грунтознавцями в рамках проекту «Класифікація стану водозбору – передача досвіду Лісової служби США Україні» підготовлено «Рекомендації з класифікації стану водозбору для Українських Карпат», які намічено представити 18 червня під час онлайн-засідання круглого столу за участі науковців, лісівників-практиків, лісовпорядників, фахівців водного господарства, екологів та природоохоронців.
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