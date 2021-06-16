Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн Суспільство | 16-06-2021, 16:29 0 47





За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній сільській голові одного із сіл Золочівського району у службовому підробленні та зловживанні владою (ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України).



Встановлено, що у листопаді 2020 року жінка підробила рішення сесії сільської ради про передачу деяким жителям села земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 9 га вартістю майже 4 млн грн.



Наразі тривають слідчі дії. За клопотанням прокурора судом обрано підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та накладено арешт на вищезгадані землі.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Золочівського РУП ГУНП у Львівській області, за матеріалами УСБУ у Львівській області



Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавленням волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом до 1 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури