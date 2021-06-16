   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 16/06/2021 Програма святкувань 20-ліття візиту святого Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова...>> Вже цієї суботи на площі Ринок стартує літній сезон Львівського фермерського ярмарку...>> Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн...>> На Львівщині відбувся робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору»...>> Як проходить цифровізація в податкових органах, про електронні сервіси та єдиний рахунок під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко...>> Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону...>> Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону...>> Майже 208 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівської області від платників єдиного податку ІІІ, IV групи з юридичних осіб...>> Маленьких львів’ян запрошують на літні школи від Дитячих клубів Львова...>> У Львові відкриють виставку картин людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В Афганістані вбили п'ятьох вакцинаторів від поліомієліту...
16-06-2021, 10:31  >>> 
В супермаркеті в Джорджії клієнт вистрілив у касирку — після суперечки через маски...
15-06-2021, 09:25  >>> 
На Львівщині розкрили вбивство 18-річної давнини...
11-06-2021, 17:08  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Тисячу хворих на COVID виявили за добу в Україні, щепили 62,5 тисячі осіб...
16-06-2021, 10:51  >>> 
Україна опинилася на 3 місці в Європі за кількістю нових смертей від COVID...
16-06-2021, 10:41  >>> 
Transparency International: Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС...
16-06-2021, 01:57  >>> 

Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн

Суспільство | 16-06-2021, 16:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    



За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній сільській голові одного із сіл Золочівського району у службовому підробленні та зловживанні владою (ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України).

Встановлено, що у листопаді 2020 року жінка підробила рішення сесії сільської ради про передачу деяким жителям села земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 9 га вартістю майже 4 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. За клопотанням прокурора судом обрано підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та накладено арешт на вищезгадані землі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Золочівського РУП ГУНП у Львівській області, за матеріалами УСБУ у Львівській області

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавленням волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом до 1 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн...
16-06-2021, 16:29  >>> 
На Львівщині відбувся робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору»...
16-06-2021, 16:26  >>> 
Як проходить цифровізація в податкових органах, про електронні сервіси та єдиний рахунок під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко...
16-06-2021, 16:21  >>> 
Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону...
16-06-2021, 16:18  >>> 
Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону...
16-06-2021, 16:18  >>> 
Майже 208 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівської області від платників єдиного податку ІІІ, IV групи з юридичних осіб...
16-06-2021, 12:10  >>> 
Завдяки Львівській обласній прокуратурі за державою визнано право власності на приміщення вартістю понад 53,5 млн грн...
16-06-2021, 11:08  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: Ізраїль і Сектор Гази, Вірастюк...
16-06-2021, 10:46  >>> 
Головні новини неділі та ночі: компенсації через "Північний потік-2", матч України з Нідерландами...
14-06-2021, 09:47  >>> 
Головні новини четверга і ночі: Порошенко про “плівки Медведчука”, УЄФА...
11-06-2021, 09:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
Путін відмовився від протокольної зустрічі в аеропорту Женеви – ЗМІ...
16-06-2021, 10:57  >>> 
Посол України проведе зустріч у Держдепі після саміту США і РФ...
16-06-2021, 10:55  >>> 
Парламент Естонії розгляне вотум недовіри прем’єр-міністру...
16-06-2021, 10:53  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Пекін відправляє першу за 5 років космічну місію з екіпажем...
16-06-2021, 10:45  >>> 
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор...
09-06-2021, 08:37  >>> 
Сплачувати 100% ПДФО за місцем діяльності – позиція АМУ...
08-06-2021, 11:28  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн...
16-06-2021, 16:29  >>> 
На Львівщині відбувся робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору»...
16-06-2021, 16:26  >>> 
Як проходить цифровізація в податкових органах, про електронні сервіси та єдиний рахунок під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко...
16-06-2021, 16:21  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 
“Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...
21-05-2021, 17:21  >>> 
ІЩЕ 10 КРАЇН ПРОЙШЛИ ДО ФІНАЛУ ЄВРОБАЧЕННЯ: З КИМ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ УКРАЇНА...
21-05-2021, 01:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:33 Програма святкувань 20-ліття візиту святого Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова
16:32 Вже цієї суботи на площі Ринок стартує літній сезон Львівського фермерського ярмарку
16:29 Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн
16:26 На Львівщині відбувся робочий семінар «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору»
16:21 Як проходить цифровізація в податкових органах, про електронні сервіси та єдиний рахунок під час інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Ігорем Лазорко
16:18 Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону
16:18 Прикордонники України та Угорщини відновили спільні патрулювання кордону
12:10 Майже 208 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівської області від платників єдиного податку ІІІ, IV групи з юридичних осіб
11:13 Маленьких львів’ян запрошують на літні школи від Дитячих клубів Львова
11:11 У Львові відкриють виставку картин людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования