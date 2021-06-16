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Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн
|Суспільство | 16-06-2021, 16:29
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За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній сільській голові одного із сіл Золочівського району у службовому підробленні та зловживанні владою (ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України).
Встановлено, що у листопаді 2020 року жінка підробила рішення сесії сільської ради про передачу деяким жителям села земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 9 га вартістю майже 4 млн грн.
Наразі тривають слідчі дії. За клопотанням прокурора судом обрано підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та накладено арешт на вищезгадані землі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Золочівського РУП ГУНП у Львівській області, за матеріалами УСБУ у Львівській області
Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавленням волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом до 1 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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