У сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських Суспільство | 17-06-2021, 08:31 0 152 Понад 60 поліцейських у Берліні отримали поранення під час сутичок між жителями сквоту і правоохоронцями.



Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію Берліну, Berliner Zeitung



Дослівно поліція Берліну: "Наші підрозділи і берлінську пожежну бригаду не пропускають. На них нападають і закидають камінням, в тому числі з дахів".



Деталі: Раніше міські комунальні служби отримали дозвіл на проведення пожежної інспекції в будівлі за адресою: Рігерштрассе, 94.



Однак, коли поліцейські наближалися до будівлі, їх закидали камінням. Потім люди, які захопили будівлю, почали підпалювати сміття на вулиці.



У сутичках постраждало щонайменше 60 поліцейських. При цьому одного з нападників арештували.



Крім того, поліція огородила територію навколо сквоту.







Передісторія:



У 2016 році під час протестів, пов'язаних зі спробами виселення сквоттерів, поранення отримали більше сотні поліцейських, нагадує берлінська преса.