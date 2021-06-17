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У сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських
|Суспільство | 17-06-2021, 08:31
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|Понад 60 поліцейських у Берліні отримали поранення під час сутичок між жителями сквоту і правоохоронцями.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію Берліну, Berliner Zeitung
Дослівно поліція Берліну: "Наші підрозділи і берлінську пожежну бригаду не пропускають. На них нападають і закидають камінням, в тому числі з дахів".
Деталі: Раніше міські комунальні служби отримали дозвіл на проведення пожежної інспекції в будівлі за адресою: Рігерштрассе, 94.
Однак, коли поліцейські наближалися до будівлі, їх закидали камінням. Потім люди, які захопили будівлю, почали підпалювати сміття на вулиці.
У сутичках постраждало щонайменше 60 поліцейських. При цьому одного з нападників арештували.
Крім того, поліція огородила територію навколо сквоту.
Передісторія:
У 2016 році під час протестів, пов'язаних зі спробами виселення сквоттерів, поранення отримали більше сотні поліцейських, нагадує берлінська преса.
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