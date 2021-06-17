Проломив череп за мобільний телефон та 300 гривень: суд виніс вирок Суспільство | 17-06-2021, 09:41 0 111

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 34-річного уродженця Києва, якого обвинувачують у розбійному нападі, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч.4 ст.187 КК України).



Встановлено, що у січні 2019 року близько 11 год вечора неподалік ресторану «Оазис» (місто Львів) чоловік підійшов з-заду до потерпілого, який йшов у напрямку трамвайної зупинки, та ударив його тупим предметом по голові. Коли чоловік впав на землю, підсудний ще декілька разів ударив його по голові, внаслідок чого заподіяв останньому черепно-мозкову травму, перелом кісток склепіння та основи правої половини черепа з раною у тім’яно-потиличній ділянці справа. Після цього забрав у нього 300 гривень і мобільний телефон марки Nomu, та втік з місця події.



Зазначимо, що підсудний уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі і за злочини проти власності.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури