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| Газета №35 (55) / 2014
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Чи можна отримати податкову знижку на оплату репродуктивних технологій
|Суспільство | 17-06-2021, 14:52
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки, включається сума витрат платника податку на доходи фізичних осіб на оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.
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