Чи можна отримати податкову знижку на оплату репродуктивних технологій Суспільство | 17-06-2021, 14:52 0 80



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки, включається сума витрат платника податку на доходи фізичних осіб на оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.