Податківці Львівщини виявили факт продажу алкоголю та тютюну без відповідних дозвільних документів Суспільство | 17-06-2021, 14:55 0 124



Працівниками управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області в одному із населених пунктів на території області виявлено факт реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних ліцензій. Реалізація здійснювалась в торговому приміщенні особою без державної реєстрації підприємницької діяльності.



В ході перевірки виявлено 170 одиниць алкоголю та 25 одиниць тютюнової продукції на загальну суму понад 20 тис гривень.



Матеріали перевірки передані до ДФС у Львівській області.



Окрім того, на порушника складено адмінпротокол, який буде направлено до суду для притягнення до адмінвідповідальності згідно чинного законодавства.



Вкотре нагадуємо, що за реалізацію підакцизних товарів без наявності відповідної ліцензії передбачено штрафні санкції в розмірі не менше 17 тис грн та вилучення даної продукції.