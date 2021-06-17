Податківці Львівщини виявили факт продажу алкоголю та тютюну без відповідних дозвільних документів...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 17/06/2021 Сесія не подолала жодне з чотирьох вето міського голови, які розглядали сьогодні...>> Сесія погодила програму проведення турніру зі стрільби з лука «Золота осінь 2021»...>> У Львові перейменували дитячо-юнацьку спортивну школу № 9...>> У Львові змінили тип і назву однієї зі шкіл міста...>> На вулиці Медової Печери відкриють дитячий садочок на 130 дітей...>> На вулиці Медової Печери відкриють дитячий садочок на 130 дітей...>> Будинок культури ЛОРТА відтепер належатиме громаді міста...>> Сесія підтримала внесення змін до структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів...>> Львів’ян запрошують вболівати за українську збірну на даху Центру Довженка...>> Через ремонтні роботи на вул. Героїв УПА тролейбусні маршрути № 29 і 30 не курсують, а № 22 курсує за зміненим маршрутом...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В Афганістані вбили п'ятьох вакцинаторів від поліомієліту...
16-06-2021, 10:31  >>> 
В супермаркеті в Джорджії клієнт вистрілив у касирку — після суперечки через маски...
15-06-2021, 09:25  >>> 
На Львівщині розкрили вбивство 18-річної давнини...
11-06-2021, 17:08  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Німецька ковід-вакцина виявилася ефективною на 47%...
17-06-2021, 09:26  >>> 
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу...
17-06-2021, 08:33  >>> 
Тисячу хворих на COVID виявили за добу в Україні, щепили 62,5 тисячі осіб...
16-06-2021, 10:51  >>> 

Податківці Львівщини виявили факт продажу алкоголю та тютюну без відповідних дозвільних документів

Суспільство | 17-06-2021, 14:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    
Податківці Львівщини виявили факт продажу алкоголю та тютюну без відповідних дозвільних документів

Працівниками управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області в одному із населених пунктів на території області виявлено факт реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних ліцензій. Реалізація здійснювалась в торговому приміщенні особою без державної реєстрації підприємницької діяльності.

В ході перевірки виявлено 170 одиниць алкоголю та 25 одиниць тютюнової продукції на загальну суму понад 20 тис гривень.

Матеріали перевірки передані до ДФС у Львівській області.

Окрім того, на порушника складено адмінпротокол, який буде направлено до суду для притягнення до адмінвідповідальності згідно чинного законодавства.

Вкотре нагадуємо, що за реалізацію підакцизних товарів без наявності відповідної ліцензії передбачено штрафні санкції в розмірі не менше 17 тис грн та вилучення даної продукції.
   Новини по темі: Суспільство
Понад 6 тисяч ліцензій видано платникам податків з початку року на торгівлю підакцизними товарами...
17-06-2021, 15:19  >>> 
Податківці Львівщини виявили факт продажу алкоголю та тютюну без відповідних дозвільних документів...
17-06-2021, 14:55  >>> 
Чи можна отримати податкову знижку на оплату репродуктивних технологій...
17-06-2021, 14:52  >>> 
Проломив череп за мобільний телефон та 300 гривень: суд виніс вирок...
17-06-2021, 09:41  >>> 
Проломив череп за мобільний телефон та 300 гривень: суд виніс вирок...
17-06-2021, 09:41  >>> 
У сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських...
17-06-2021, 08:31  >>> 
Прокуратура підозрює колишню голову однієї із сільрад Золочівського району у незаконній передачі земель вартістю майже 4 млн грн...
16-06-2021, 16:29  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: Ізраїль і Сектор Гази, Вірастюк...
16-06-2021, 10:46  >>> 
Головні новини неділі та ночі: компенсації через "Північний потік-2", матч України з Нідерландами...
14-06-2021, 09:47  >>> 
Головні новини четверга і ночі: Порошенко про “плівки Медведчука”, УЄФА...
11-06-2021, 09:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19...
17-06-2021, 09:29  >>> 
Ізраїль заявляє про пожежі, спричинені "вогняними кулями" сектору Гази...
17-06-2021, 08:30  >>> 
В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"...
17-06-2021, 02:14  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Китай і Росія представили проєкт спільної місячної бази...
17-06-2021, 08:29  >>> 
Пекін відправляє першу за 5 років космічну місію з екіпажем...
16-06-2021, 10:45  >>> 
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор...
09-06-2021, 08:37  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Понад 6 тисяч ліцензій видано платникам податків з початку року на торгівлю підакцизними товарами...
17-06-2021, 15:19  >>> 
Податківці Львівщини виявили факт продажу алкоголю та тютюну без відповідних дозвільних документів...
17-06-2021, 14:55  >>> 
Чи можна отримати податкову знижку на оплату репродуктивних технологій...
17-06-2021, 14:52  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 
“Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...
21-05-2021, 17:21  >>> 
ІЩЕ 10 КРАЇН ПРОЙШЛИ ДО ФІНАЛУ ЄВРОБАЧЕННЯ: З КИМ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ УКРАЇНА...
21-05-2021, 01:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:08 Сесія не подолала жодне з чотирьох вето міського голови, які розглядали сьогодні
16:07 Сесія погодила програму проведення турніру зі стрільби з лука «Золота осінь 2021»
16:06 У Львові перейменували дитячо-юнацьку спортивну школу № 9
16:05 У Львові змінили тип і назву однієї зі шкіл міста
16:04 На вулиці Медової Печери відкриють дитячий садочок на 130 дітей
16:03 На вулиці Медової Печери відкриють дитячий садочок на 130 дітей
16:02 Будинок культури ЛОРТА відтепер належатиме громаді міста
16:01 Сесія підтримала внесення змін до структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів
15:55 Львів’ян запрошують вболівати за українську збірну на даху Центру Довженка
15:47 Через ремонтні роботи на вул. Героїв УПА тролейбусні маршрути № 29 і 30 не курсують, а № 22 курсує за зміненим маршрутом

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования