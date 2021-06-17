Понад 6 тисяч ліцензій видано платникам податків з початку року на торгівлю підакцизними товарами Суспільство | 17-06-2021, 15:19 0 69



З початку року Головним управлінням ДПС у Львівській області видано 6 479 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (3 461 шт.), тютюновими виробами (2 720 шт.), пальним (66 шт.), на право зберігання пального (214 шт.), оптової торгівлі пальним (18 шт.), призупинено дію 1 229 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (572 шт.) та тютюновими виробами (501 шт.), на право зберігання пального (156 шт.), анульовано 1 160 ліцензій, з них на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (642 шт.), тютюновими виробами (431 шт.), пальним (57 шт.), на право зберігання пального (22 шт.), оптової торгівлі пальним (8 шт.).



За січень-травень 2021 року працівниками управління анульовано 5 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, що на 4 ліцензії менше в порівнянні з відповідним періодом 2020 року.