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Найманці на Донбасі 9 разів за добу обстріляли позиції ЗСУ
|Суспільство | 18-06-2021, 08:41
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|За добу 17 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил, російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Новотошківського противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї.
Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.
Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку 18 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Так, поблизу Золотого противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
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