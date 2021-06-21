Найманці на Донбасі 9 разів за добу обстріляли позиції ЗСУ Суспільство | 18-06-2021, 08:41 0 354 За добу 17 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил, російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: Ранкове зведення штабу ООС



Деталі: Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Новотошківського противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї.



Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.





В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.



Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.



На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7 годину ранку 18 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.



Так, поблизу Золотого противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів.



Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.