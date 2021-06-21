Понад 1 млрд грн надійшло до державного бюджету з податку на прибуток Суспільство | 18-06-2021, 15:46 0 434



Протягом січня – травня 2021 року надходження до державного бюджету з податку на прибуток склали 1203,8 млн грн, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 329,2 млн грн або на 37,6 відс більше (січень-травень 2020 року – 874,6 млн гривень).



Найбільші платники податку на прибуток: ТОВ,,Сежетекс ЮА”, ТОВ ,,Бадер Україна”, ТзОВ ,,Мебель-сервіс”, ПП,,Проект-буд”, ТзОВ ,,Софтсерв”, ТОВ ,,БК ,,Горизонти”, ТОВ ,,Об’єднана мода України”, ДП ,,Датський текстиль”, ПрАТ ,,Компанія Ензим”.



Станом на 01.06.2021 кількість платників, які подають звітність з податку на прибуток (річна і квартальна звітність) становить 15342 платників, з них звітуються у 2021 році поквартально - 1455 платників (доходи за попередній рік більше 40 млн гривень).