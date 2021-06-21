На кордоні з Росією припинено масштабну контрабанду тютюнових виробів Суспільство | 18-06-2021, 16:59 0 474

Сьогодні на кордоні з Росією, після невдалої спроби підкупу військовослужбовця Держприкордонслужби, припинено переміщення великої партії тютюнових виробів на суму понад 2 млн грн. Затримання масштабної контрабанди тютюнових виробів відбулось поблизу населеного пункту Світле на Луганщині. Контрабандисти намагалися перемістити з Росії у вантажівку ЗІЛ 193 ящики сигарет.



Варто зазначити, що напередодні до військовослужбовця Держприкордонслужби звернувся громадянин України з «пропозицією» у 500 доларів, аби незаконне переміщення великої партії тютюну пройшло «гладко».



Сподіваючись, що прикордонники погодились на цю оборудку, ділки почали діяти вночі. Чоловіки під’їхали до кордону транспортним засобом, щоб завантажити товар. Однак тут їх очікувала несподіванка – вони були затримані на гарячому співробітниками ВВВБ по Луганському прикордонному загону ГВВВБ «Схід» Держприкордонслужби за силової підтримки військовослужбовців Луганського прикордонного загону та співробітниками Національної поліції. Заходи проводились під процесуальним керівництвом Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.



Загалом під час заходів затримано 4 осіб, транспортний засіб марки ЗІЛ, 193 ящики сигарет без акцизних марок.



Окремо було задокументовано факт надання неправомірної винагороди, де викривачем хабародавця виступив військовослужбовець Луганського прикордонного загону.



Наразі тривають слідчі дії.



