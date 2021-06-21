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Труханівське учнівське лісництво серед переможців Всеукраїнського конкурсу!
|Суспільство | 18-06-2021, 17:02
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Сьогодні в НУБіП України відбувся семінар, присвячений 100-річчю від дня народження Бориса Лук’янова, Міністра лісового господарства України у 1966-1979 рр.
Участь у заході взяли 15 учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт випускників учнівських лісництв, чиї роботи визнані найкращими на Всеукраїнському рівні.
Переможці отримали дипломи і подарунки від Товариства лісівників України.
Від Львівської обласної організації товариства лісівників України переможницею обласного конкурсу стала Хомин Анастасія Василівна, випускниця учнівського лісництва державного підприємства «Сколівське лісове господарство» та Труханівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Львівської області.
Зазначимо, що учні Труханівського учнівського лісництва неодноразово були переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів учнівських лісництв.
Щиро раді та вітаємо переможницю!
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