Вибухи на оборонному заводі у Сербії, пожежа перекинулася на ліс Суспільство | 21-06-2021, 10:28 0 43 В районі сербського міста Чачак, де у суботу лунали вибухи на складах боєприпасів, пожежа перекинулася на ліс.



Джерело: Morava.info



Деталі: Вогонь охопив ліс і поширився на хутір Томашевичі.



Усі наявні пожежні бригади перебувають на місці та беруть участь у локалізації пожежі.



Досі невідомо, що стало причиною пожежі.



Передісторія:



В ніч на 4 червня в районі сербського міста Чачак прогриміли вибухи на складах боєприпасів.

В районі сербського міста Чачак у суботу знову лунали вибухи на складах боєприпасів.