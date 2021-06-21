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Вибухи на оборонному заводі у Сербії, пожежа перекинулася на ліс
|Суспільство | 21-06-2021, 10:28
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|В районі сербського міста Чачак, де у суботу лунали вибухи на складах боєприпасів, пожежа перекинулася на ліс.
Джерело: Morava.info
Деталі: Вогонь охопив ліс і поширився на хутір Томашевичі.
Усі наявні пожежні бригади перебувають на місці та беруть участь у локалізації пожежі.
Досі невідомо, що стало причиною пожежі.
Передісторія:
В ніч на 4 червня в районі сербського міста Чачак прогриміли вибухи на складах боєприпасів.
В районі сербського міста Чачак у суботу знову лунали вибухи на складах боєприпасів.
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