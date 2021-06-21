Потоп у Ялті: кількість постраждалих зросла більш ніж удвічі Суспільство | 21-06-2021, 10:31 0 109 Кількість постраждалих внаслідок потопу в Ялті зросла до 40 осіб.



Джерело: Голова російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, цитує Крим.Реалії



Пряма мова: "За допомогою до медиків звернулися 40 осіб з легкими ушкодженнями, двоє людей, на жаль, перебувають в розшуку та один – загинув".



Деталі: Павленко повідомила, що як і раніше в регіоні після стихії, яка на цьому тижні обрушилася на місто і найближчі селища, розшукують двох осіб, які вважаються зниклими.



Вона також зазначила, що всі школи і дитячі сади працюють у штатному режимі.



Що передувало: Повідомлялося, що внаслідок потопу в Ялті, що стався 18 червня, травми отримали 18 осіб, одна людина загинула, ще одна зникла безвісти – жінка 1961 року народження.



Передісторія:





17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації".

18 червня у Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.

Так званий глава окупаційної адміністрації окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула перша людина.

