Британія передасть ВМСУ два бойових кораблі – ЗМІ Суспільство | 21-06-2021, 10:37 0 74 Військово-морські сили України придбають в уряду Великобританії два тральники.



Джерело: Думська з посиланням на власні джерела



Деталі: Кораблі будуть закуплені в цьому році.



За даними видання, спеціально для підписання договору про їх постачання 21 червня в Одесу прибуде президент України Володимир Зеленський.



Мова нібито йде про закупівлю британських тральників типу Sandown, які були побудовані на початку 90-х років минулого століття.



Всього до складу Королівського флоту було введено 15 тральників цього типу, проте в 2000-х три кораблі передали Естонії, а ще три – Саудівській Аравії. Таким чином зараз HMS має в розпорядженні дев'ятку кораблів цього типу, два з яких передадуть ВМСУ.



Тральники мають довжину 53 метри, ширину 11 і осадку 2,3 метра. Пара дизелів по +1523 к.с. розганяють корабель до 13 вузлів.





Є також електродвигун для безшумного ходу. Тральники озброєні 30-мм гарматою Mark44 Bushmaster II, трьома шестиствольними 7,62-мм кулеметами "Мініган" і парою кулеметів загального призначення.



Також на кораблях встановлені радари і системи пошуку мін, включаючи потужний гідролокатор. Кораблі, можливо, будуть модернізовані більш сучасними системами для пошуку мін.



Нагадаємо: У ніч на 17 червня до Чорного моря увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції ALIZE (A 645).